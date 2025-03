Prêmio Nobel da Paz recebe mais de 300 candidaturas

As candidaturas são divididas entre 244 pessoas e 94 organizações, informou o instituto em comunicado.

Trata-se de um aumento significativo em comparação com as 286 nomeações do ano passado, embora esse valor ainda seja inferior ao recorde de 376 candidaturas registradas em 2016.