Independentistas querem que conhecimento da língua catalã seja requisito para residir na Catalunha

O partido pró-independência Juntos pela Catalunha quer tornar o conhecimento do catalão um requisito para obter uma autorização de residência nesta região espanhola, após chegar a um acordo com os socialistas de Pedro Sánchez para uma ampla transferência de competências na migração, que ainda precisa ser aprovada no Congresso.

"O idioma será um requisito? Claro que será solicitado", disse a porta-voz do partido no Congresso, Miriam Nogueras, na televisão espanhola nesta quarta-feira (5).