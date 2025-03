Departamento de Veteranos de guerra dos EUA cortará 80.000 postos de trabalho

O Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos planeja cortar cerca de 80.000 postos de trabalho no âmbito do plano do presidente Donald Trump de reduzir o tamanho do governo federal, segundo um memorando ao qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira (5).

O objetivo é que o departamento recupere o número "do final de 2019, de 399.957 funcionários", dizem os diretores da pasta, que informaram um quadro de 479.000 trabalhadores.