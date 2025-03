Alemanha prepara rearmamento histórico após distanciamento dos EUA

Em meio às negociações para formar um governo após sua vitória nas eleições parlamentares há dez dias, o líder conservador da maior economia da Europa apresentou, na noite de terça-feira, o seu plano para aumentar os gastos militares em face do previsível enfraquecimento da segurança por parte de Washington.

A Alemanha está se preparando para um rearmamento sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial com o provável futuro governo de Friedrich Merz, que planeja um forte aumento nos gastos com defesa para compensar o incipiente afastamento dos Estados Unidos da Europa.

Negociada com seus supostos parceiros social-democratas, a proposta contornaria o "freio da dívida" consagrado na Constituição e permitiria que a Alemanha gastasse pelo menos 100 bilhões de euros (quase US$ 107 bilhões ou R$ 608 bilhões na cotação atual) por ano.

"Há momentos em que a história de um país dá uma virada inesperada", disse o jornal Zeit nesta quarta-feira (5). Os planos de Merz "podem ser um desses momentos", acrescentou.

As negociações entre a aliança conservadora CDU/CSU e os social-democratas do SPD do chefe de governo em fim de mandato, Olaf Scholz, foram aceleradas diante dos rápidos acontecimentos sobre a questão ucraniana.

Os parceiros europeus da Alemanha, que se reunirão em uma cúpula sobre a Ucrânia e a defesa do bloco na quinta-feira, esperam há muito por um gesto firme de Berlim, peça fundamental da UE que, no entanto, estava ausente desde o colapso da coalizão de Scholz em novembro.