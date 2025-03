Pior incêndio florestal em meio século avança no Japão

Bombeiros trabalhavam nesta terça-feira contra o pior incêndio florestal em meio século no Japão, que deixou um morto e forçou a evacuação de quase 4.000 moradores.

Imagens de televisão mostraram nuvens de fumaça branca sobre áreas florestais ao redor da cidade de Ofunato, no norte do país, cinco dias após o início do incêndio em uma área atingida por chuvas recordes.