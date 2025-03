Papa Francisco respira sem máscara após sua última recaída

Depois de dormir "a noite toda", as primeiras informações oficiais indicaram que o pontífice "se levantou e continuou seu tratamento" e que pela manhã trocou a máscara que lhe fornece oxigênio por uma cânula nasal mais leve e de alto fluxo.

O papa Francisco acordou "estável" nesta terça-feira(4), horas depois de sofrer sua última recaída, e conseguiu trocar a máscara que o ajuda a respirar por uma cânula nasal, 19 dias após a hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos.

"Esta manhã a situação pode ser considerada estável, mas com um quadro [clínico] complexo", disse uma fonte do Vaticano, acrescentando que o papa, cujo prognóstico é "reservado", "não está fora de perigo".

O líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, sofrendo de bronquite, que evoluiu para uma pneumonia dupla. Sua condição tem passado por altos e baixos, disparando todos os alarmes.

"Aos 88 anos, passar 15 dias no hospital e ter episódios repetidos de desconforto respiratório é um péssimo sinal", disse Bruno Crestani, diretor do departamento de pneumologia do Hospital Bichat, em Paris.

Para Hervé Pegliasco, diretor de pneumologia do Hospital Europeu de Marselha, no sudeste da França, isso causa "um fenômeno de exaustão porque tem que fazer um esforço maior para respirar".