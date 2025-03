China inicia seu conclave político anual com crescimento e Trump como protagonistas

Milhares de delegados chegaram à capital chinesa para as chamadas "Duas Sessões", os encontros plenários do Congresso Nacional do Povo (CNP) e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), que começaram na tarde desta terça-feira.

O maior evento político anual da China começou nesta terça-feira(4) em Pequim com uma dupla reunião entre o Parlamento e de um órgão consultivo que se concentrará na desaceleração da economia e nas tarifas alfandegárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O destaque das "Duas Sessões" é a reunião do Congresso Nacional do Povo, que começará na quarta-feira com um discurso do primeiro-ministro Li Qiang delineando as metas econômicas da China para 2025.

Analistas ouvidos pela AFP preveem uma meta de crescimento do PIB de 5%, como no ano passado.

Desde a pandemia, a economia do gigante asiático não conseguiu recuperar seu esplendor, prejudicada por uma crise persistente no setor imobiliário, consumo fraco e alto desemprego juvenil.