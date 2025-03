Borussia Dortmund e Lille empatam (1-1) na ida das oitavas da Champions

Jogando na Alemanha, Borussia Dortmund e Lille empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (4), no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, deixando a definição do confronto totalmente aberta para a volta, no dia 12 de março, na França.

Karim Adeyemi abriu o placar para os alemães aos 22 minutos, aproveitando sobra de bola na entrada da área com um chute rasteiro no canto direito.