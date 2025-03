Militares brasileiros viralizam ao dançar funk em meio à guerra na Ucrânia

Militares brasileiros que lutam na Ucrânia viralizam ao dançar funk com armas em mãos. O vídeo gerou repercussão e dividiu opiniões nas redes sociais

Os dois combatentes são Rafael Santos e Ygor Jardim, que se voluntariaram espontaneamente para servir ao país. O vídeo em questão foi publicado em um perfil nas redes sociais dos militares, e a música utilizada é do cantor MC PQD.

Integrantes das Forças Armadas brasileiras que representam a Ucrânia no conflito contra a Rússia têm vídeo viralizado enquanto dançam funk vestidos com seus trajes e manuseando armas de alto calibre.

Tanto Rafael quanto Ygor participam do Pelotão Blackout, um agrupamento de brasileiros que lutam na Ucrânia.

O vídeo, que já conta com mais de 8 mil curtidas, ganhou destaque no momento em que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que um acordo para encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia "ainda está muito, muito longe".

Brasileiros dançam funk na Ucrânia: personalidades na guerra



Naturais do Rio de Janeiro, os brasileiros que atualmente representam a Ucrânia têm mostrado como é a vida de um combatente durante o conflito. Rafael Santos, responsável pela publicação do vídeo, possui 25 mil seguidores no Instagram.