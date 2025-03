Exército indiano conclui resgate de avalanche que deixou 8 mortos no Himalaia

O Exército indiano encontrou neste domingo (2) o corpo do último trabalhador desaparecido após uma avalanche de neve no estado de Uttarakhand, no norte do país, o que eleva para oito o balanço definitivo de vítimas fatais, e pôs fim às operações de resgate. "As 54 pessoas [procuradas] foram resgatadas ou encontradas. É o fim das operações de resgate", declarou um responsável militar local, o tenente-coronel Manish Shrivastava.

A avalanche ocorreu na madrugada de sexta-feira, perto do vilarejo de Mana, na fronteira com a província chinesa do Tibete, quando os trabalhadores dormiam em contêineres de metal no acampamento situado a mais de 3.200 metros de altitude.

O Exército iniciou uma ampla operação de resgate que incluiu cães farejadores, seis helicópteros e um sistema de drones de detecção de objetos enterrados, em condições difíceis pela neve e temperaturas de até -12°C. A maioria das pessoas que ficaram presas sob a neve pôde ser resgatada com vida, mas quatro delas sucumbiram aos ferimentos e os corpos de outras quatro foram resgatados neste domingo. Alguns dos feridos estão em estado grave. "Foi como se os anjos de Deus tivessem vindo em nossa ajuda", declarou à AFP um dos sobreviventes, Anil. "Estávamos tão enterrados sob a neve que não tínhamos muitas esperanças de sair", contou por telefone do hospital.