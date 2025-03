Quem ganhará o Oscar? Os dez indicados a Melhor Filme

A cerimônia do Oscar deste domingo promete uma disputa acirrada entre "Anora" e "Conclave", empatados nas previsões dos especialistas para a estatueta de Melhor Filme após uma turbulenta temporada de premiações. Estes são os dez filmes que competem pelo principal troféu de Hollywood na 97ª edição do Oscar.

O drama brasileiro dirigido por Walter Salles sobre uma família desfeita pelo regime militar que governou o país por duas décadas (1964-1985) é um forte candidato na categoria Melhor Filme Internacional. Mas sua inclusão na lista de candidatos à estatueta principal da noite causou surpresa e grande expectativa no Brasil, que nunca ganhou um Oscar. A indicação de sua protagonista, Fernanda Torres, gerou uma agitação digna de Copa do Mundo. No Rio de Janeiro, cidade natal da atriz e onde se passa a maior parte do filme, a cerimônia será transmitida no Sambódromo durante os desfiles de Carnaval.

- 'Anora' - A tragicomédia de Sean Baker sobre uma profissional do sexo alude a uma Cinderela moderna. Em maio, triunfou no Festival de Cinema de Cannes, mas isso não garantiu seu sucesso no longo caminho até o Oscar. "Anora" saiu do Globo de Ouro de mãos vazias em janeiro antes de ressurgir como favorito do ano, conquistando os principais prêmios de produtores, diretores, roteiristas e críticos de Hollywood.

- 'Conclave' - O suspense sinuoso ambientado no Vaticano, baseado em um romance de Robert Harris sobre a política implacável por trás da eleição de um novo papa, surgiu como um favorito de última hora. Estreou no Festival de Toronto em setembro, recebendo críticas positivas, mas com pouco sucesso.

A situação mudou drasticamente durante a temporada de premiações, quando triunfou no Bafta britânico e na premiação do Screen Actors Guild, em Hollywood, que homenageou seu elenco, liderado por Ralph Fiennes e Isabella Rossellini. - 'O Brutalista' - O épico sobre imigrantes "O Brutalista" está no caminho de ganhar um segundo Oscar para Adrien Brody, que interpreta um talentoso arquiteto e sobrevivente do Holocausto.