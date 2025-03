Russell supera Verstappen e faz melhor tempo no último dia de testes da F1

No total dos três dias de testes, foi Sainz Jr quem obteve o melhor tempo no pequeno país do Golfo (1m29,348), com as Ferraris do inglês Lewis Hamilton e do monegasco Charles Leclerc com o segundo e terceiro melhores tempos, respectivamente.

Nesta sexta-feira, Hamilton foi o sexto e Leclerc o nono.

Como ocorre todos os anos, os tempos destas sessões devem necessariamente ser relativizados porque cada piloto tem o seu programa de testes e nem sempre focado na velocidade ou desempenho.