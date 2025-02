Homem-bomba deixa seis mortos em tradicional escola no Paquistão

A ação de um homem-bomba deixou, nesta sexta-feira (28), seis mortos na histórica escola corânica dos talibãs no Paquistão, incluindo o diretor dessa instituição, frequentada há décadas pelos mais altos dirigentes talibãs paquistaneses e afegãos.

Em Cabul, o porta-voz do ministério afegão do Interior, dirigido por um ex-aluno desta madraça (escola muçulmana), "condenou com veemência" o ataque, que atribuiu a "gente do [grupo jihadista] Estado Islâmico" (EI).