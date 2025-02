Expectativa por 'Ainda Estou Aqui': fim do suspense na noite do Oscar

O Brasil, que nunca ganhou um Oscar, torce para que seu filme "Ainda Estou Aqui", sobre o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura e a resistência de sua viúva Eunice, traga sua primeira estatueta de ouro. Indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, o longa dirigido por Walter Salles ("Diários de Motocicleta") também colocou sua protagonista, Fernanda Torres, na disputa como Melhor Atriz, após levar um Globo de Ouro no início da temporada.

Embora a produção da Netflix tenha ficado no topo com 13 indicações, incluindo de Melhor Filme, foi fortemente ofuscada por comentários racistas postados anos atrás nas redes sociais por sua protagonista, a espanhola Karla Sofía Gascón, e pelas críticas oficiais do México à maneira como o país foi retratado. "Anora" e "Conclave" parecem estar empatados na disputa pelo Oscar de Melhor Filme neste domingo em Los Angeles, Califórnia. Um acompanha uma 'striper' em Nova York e outro é um drama ambientado no Vaticano. Com uma temporada de premiações peculiar impactada pelos incêndios de Los Angeles em janeiro e um escândalo sobre publicações racistas, a batalha pelo maior prêmio de Hollywood está prestes a terminar.

"Não acho que alguém possa realmente dar a palavra final" sobre o que vai acontecer, disse o especialista em premiações Scott Feinberg, da revista semanal especializada The Hollywood Reporter. "Ambos os lados estão mais ansiosos do que confiantes... isso deve ser um sinal de que esta é realmente uma disputa acirrada", disse à AFP. "Anora", dirigido por Sean Baker, é o filme mais premiado até agora.

Conta a história de uma dançarina erótica que se casa com o filho de um oligarca russo, apenas para descobrir mais tarde que seu casamento dos sonhos é, na verdade, um pesadelo. A produção independente de baixo orçamento já ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e recebeu troféus da crítica, além dos sindicatos de diretores, produtores e roteiristas de Hollywood. Mas "Conclave", que gira em torno do processo secreto de escolha do novo líder da Igreja Católica no momento em que o papa Francisco enfrenta problemas de saúde, parece ter conquistado muitos votos tardios.

Lançado pela Focus Features - dos estúdios NBCUniversal - e apresentando um elenco impecável liderado por Ralph Fiennes, o filme conquistou prêmios no Bafta britânico e na cerimônia do Screen Actors Guild (SAG). Quase todos os filmes que surpreenderam ao levar o prêmio de Melhor Filme nos últimos anos, incluindo "Shakespeare Apaixonado", "Alto Impacto", "Parasita" e "CODA", já haviam conquistado o prêmio do SAG, disse Feinberg. "Pessoalmente, vou com 'Conclave' (...) é um 'Melhor Filme' mais tradicional e clássico", disse um eleitor do Oscar à AFP sob condição de anonimato.