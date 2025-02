Erdogan classifica apelo de líder curdo para dissolução do PKK como 'oportunidade histórica'

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou, nesta sexta-feira (28), que o apelo do fundador do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) para que o movimento deponha as armas e se dissolva é uma "oportunidade histórica".

"Temos uma oportunidade histórica de avançar em direção ao objetivo de destruir o muro do terror", disse Erdogan, após a declaração do fundador do PKK, Abdullah Öcalan, que está preso.