Coppola se diz emocionado com Framboesa de Ouro

O cineasta Francis Ford Coppola, 85, disse nesta nesta sexta-feira (28) que ficou emocionado por ter vencido o prêmio satírico Framboesa de Ouro de pior diretor, e afirmou que isso era uma amostra de que ele tem "a coragem" que falta na Hollywood dos dias atuais.

Coppola, que já venceu o Oscar, investiu seu próprio dinheiro no projeto "Megalópolis", um longa-metragem que dividiu a crítica. Mas o cineasta aceitou com leveza as opiniões negativas, e sua resposta ao anúncio de hoje não foi diferente.