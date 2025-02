Yamandú Orsi, o professor que presidirá o Uruguai apadrinhado por Mujica

Yamandú Orsi, que ocupará a cadeira presidencial do Uruguai a partir deste sábado (1º), é o herdeiro do legado político do popular José "Pepe" Mujica e a carta vencedora do ex-presidente para o retorno da esquerda ao poder.

Este professor de história, de 57 anos, que foi por uma década prefeito de Canelones, o departamento mais populoso do país depois de Montevidéu, substituirá o centro-direitista Luis Lacalle Pou no período de 2025 a 2030.