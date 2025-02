Nova York, um 'santuário' cada vez mais frágil para imigrantes

Nessa tarde de fevereiro, um mês após a posse de Trump, Vírguez saiu de seu centro de recepção para apoiar uma manifestação “contra o ICE”, a polícia de imigração, mas ficou longe do cordão policial, escondendo o rosto com uma bandana.

Adams quer colaborar com o governo Trump, por exemplo, integrando o trabalho de sua polícia com o do ICE, e aconselha locais historicamente invioláveis (escolas, hospitais, igrejas) a não se oporem à intrusão de agentes federais.

Adotado há vários anos pela legislação local, esse status restringe a cooperação da cidade com o governo federal em questões de imigração, especialmente com sua polícia de fronteira.

Com Trump, “sempre temos esse medo em nossas cabeças: quando eles vão nos parar e pedir nossos documentos”, diz Victor, um trabalhador irregular da grande comunidade hispânica, preocupado em uma das igrejas de Manhattan que se mantém como um baluarte contra as batidas anunciadas.

Um labrador fica na entrada para “avisar” se a “migra” aparecer.

Como um sinal do pânico que está gradualmente tomando conta da cidade, as associações estão sobrecarregadas com pedidos de “cartões vermelhos”, livretos distribuídos em dezenove idiomas para listar os direitos dos imigrantes no caso de serem abordados em postos de controle.

Nas escolas de Nova York, muitos alunos para os quais o inglês não é sua língua materna desapareceram nos últimos dias, lamenta Yari Michel, professora no bairro do Brooklyn e delegada do sindicato dos professores do ensino fundamental, a Federação Unida dos Professores (UFT).