México extradita aos EUA 29 supostos traficantes em meio a pressões de Trump

As autoridades do México anunciaram nesta quinta-feira (27) a extradição de 29 supostos narcotraficantes para os Estados Unidos, em meio a crescentes pressões do governo de Donald Trump para que seu país vizinho detenha o contrabando de fentanil.

A entrega foi anunciada pela Secretaria de Segurança Pública e pela Procuradoria-Geral, que, no entanto, não especificaram os nomes dos extraditados que estavam presos em várias penitenciárias mexicanas.