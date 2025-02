Isco e Antony animam Betis para duelo contra o Real Madrid no Espanhol

O meio-campista Isco, do Betis (5º), que está recuperando o seu melhor futebol, enfrentará seu ex-time, o Real Madrid (2º), no sábado, pela 26ª rodada da LaLiga, confronto que o brasileiro Antony poderá disputar após a anulação do cartão vermelho recebido no último domingo.

"Estamos novamente no processo e espero que consigamos manter esta consistência dos últimos jogos, em que demos um passo à frente", declarou Isco ao canal de televisão do Betis no domingo, após a vitória da sua equipa sobre o Getafe (2-1) no Coliseum Alfonso Pérez.