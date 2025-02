Hamas convoca Israel a retomar negociações sobre a segunda fase da trégua

Equipe da AFP na Faixa de Gaza com Benôit FINCK em Jerusalém

O Hamas pediu, nesta quinta-feira (27), que Israel retome as negociações sobre a segunda fase da trégua em Gaza, depois que ambos os lados realizaram a última troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos prevista na primeira parte do acordo.

Eles são Ohad Yahalomi, um franco-israelense de 49 anos; Tsachi Idan, também de 49 anos; Itzik Elgarat, um dinamarquês-israelense de 68 anos, e Shlomo Mansour, de 85 anos.

Os três primeiros foram "assassinados em cativeiro" e o último morreu durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Todos eles foram sequestrados em 7 de outubro em um kibutz perto da Faixa de Gaza.

Em troca, Israel libertou 596 palestinos e ainda faltam 46, "todos mulheres e menores de Gaza" detidos depois de 7 de outubro, informou a ONG palestina Clube de Prisioneiros nesta quinta-feira.