Carnaval de São Paulo cresce e sonha em alcançar o do Rio

O Carnaval de São Paulo "é mais organizado e com mais infraestrutura" que o do Rio de Janeiro, reivindica Júnior Dentista, diretor de uma renomada escola de samba da metrópole, que sonha em rivalizar um dia com o grande espetáculo carioca.

Embora com menos prestígio internacional, o Carnaval paulistano registrou um crescimento acelerado nos últimos anos, junto a uma profissionalização dos desfiles no sambódromo do Anhembi.