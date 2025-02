Bayern e Leverkusen duelam à distância na Bundesliga antes de se enfrentarem na Champions

Na quarta-feira da próxima semana, em Munique, os dois primeiros colocados do campeonato alemão disputarão o jogo de ida do torneio europeu, seis dias antes da partida de volta, na BayArena, em Leverkusen.

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen viverão um novo duelo à distância neste fim de semana, pela 24ª rodada da Bundesliga, pouco antes do confronto entre os dois time na Liga dos Campeões.

Os dois candidatos ao título terão, portanto, desafios difíceis. Com isso, não poderão relaxar e nem pensar em poupar forças ou jogadores para o confronto da Liga dos Campeões.

Desta vez a situação será inversa: o Bayern de Munique entrará em campo primeiro, na sexta-feira, na visita ao Stuttgart (7º), e no sábado o Bayer Leverkusen viajará para enfrentar o Eintracht (3º).

Na rodada passada, o Leverkusen tinha a vantagem de poder colocar pressão sobre o Bayern já que jogava antes. O time venceu o lanterna Holstein Kiel e ficou provisoriamente a cinco pontos do líder, que respondeu um dia depois sem tremer, com uma vitória por 4 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, abrindo novamente a distância para oito pontos.

No Bayern, vencer a Bundesliga é o objetivo básico e até principal para muitos depois de ter perdido o título nacional no ano passado, embora a final da Liga dos Campeões seja disputada este ano em Munique, insistiu o presidente honorário e lenda do clube bávaro Uli Hoeness em entrevista à Kicker.

"Espero que reconquistemos o título da liga e acho que conseguiremos. Também se fala muito sobre a Liga dos Campeões. Mas a Bundesliga significa muito para mim", disse ele.

À frente do Stuttgart, adversário de sexta-feira, está o treinador Sebastian Hoeness, sobrinho de Uli, que desde que assumiu o cargo, em abril de 2023, conseguiu aumentar a competitividade do time, que nesta temporada foi um dos representantes alemães no principal torneio europeu de clubes.