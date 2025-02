Soldados americanos e finlandeses treinam no Ártico

Longe da turbulência diplomática, quase mil militares finlandeses, americanos e canadenses aliados da Otan estão treinando no norte da Finlândia, perto da fronteira com a Rússia, em uma área cobiçada pelas potências mundiais.

Junto com soldados americanos e canadenses, eles se preparam para o combate no âmbito de um exercício militar dirigido pelos Estados Unidos em Sodankylä, Finlândia, uma localidade a 130 quilômetros da Rússia.

O objetivo do "Arctic Forge 25", iniciado em 14 de fevereiro e que terminará na sexta-feira, é aprimorar as táticas de guerra e preparar uma intervenção rápida no caso de um conflito na região do Ártico.

Este tipo de preparação para a guerra nesta região é essencial para a Otan, visto que o Ártico é de interesse crescente para EUA, Rússia e China.

Com temperaturas que podem chegar a cerca de -20°C nesta época do ano, os soldados não perdem de vista a prioridade número um para a sobrevivência neste ambiente gelado: manter-se aquecido e seco.