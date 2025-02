Quem são os 4 reféns mortos entregues pelo Hamas?

Tsachi Idan foi levado para Gaza com as mãos manchadas com o sangue de sua filha Maayan, de 18 anos, assassinada diante de seus olhos.

Na manhã de 7 de outubro, este engenheiro que vivia na comunidade agrícola de Nahal Oz se refugiou com sua esposa Gali Idan e três de seus filhos em sua câmara segura.

Tentou proteger com seu próprio corpo sua filha mais velha, Maayan, que acabara de comemorar aniversário. Mas as balas dos atiradores atravessaram a porta e a mataram. O ataque foi transmitido ao vivo pelo Hamas no Facebook.

Quando sua filha morreu, Tsachi Idan permitiu que a porta fosse aberta. Os militantes islamistas o sequestraram e disseram à sua família: "Ele vai voltar, vai voltar..."

"Amo você. Não brinque de ser herói, seja inteligente. Cuide-se e volte inteiro", afirmou sua esposa enquanto o levavam.

Como no caso de Yahalomi, as autoridades consideravam até esta quarta-feira que Idan seguia vivo.

- Itzik Elgarat, 68 anos -

O israelense-dinamarquês Itzik Elgarat foi ferido na mão durante o ataque ao kibutz Nir Oz antes de seu sequestro, explicou à imprensa dinamarquesa seu irmão Daniel Elgarat, a última pessoa que esteve em contato com ele.

Quando a conexão foi interrompida, Daniel tentou encontrar seu irmão com a geolocalização de seu telefone e se deu conta de que o aparelho havia cruzado a fronteira de Gaza.

Também se considerava até a quarta-feira que o refém continuava vivo.

Itzik Elgarat viveu por 12 anos na Dinamarca, onde residem seus dois filhos, os quais havia visitado pouco antes do ataque.

O sexagenário era um torcedor fervoroso da equipe de futebol Maccabi Tel Aviv.

- Shlomo Mansour, 85 anos -

Nascido no Iraque, Shlomo Mansour cuidou durante muito tempo do galinheiro do kibutz de Kissufim, do qual foi um dos fundadores.

Foi nessa pequena comunidade agrícola que foi sequestrado em 7 de outubro de 2023. Sua mulher Mazal, com quem vivia há 60 anos, se negou a fugir diante do ataque.

Israel anunciou em fevereiro que Mansour morreu no mesmo dia do ataque e que seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza.

Habilidoso com as mãos, o octogenário e pai de cinco filhos amava jardinagem e consertar os brinquedos de seus netos.

