Presidente chinês pede calma diante dos desafios do país antes de grande reunião política

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o país deve enfrentar "com calma" os desafios domésticos e internacionais, uma semana antes do maior encontro político anual do regime comunista.

Pequim recebe na próxima semana as chamadas "Duas Sessões", as reuniões plenárias da Assembleia Popular Nacional e de um importante órgão consultivo político do país.