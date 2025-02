Multidão se reúne em Israel para último adeus a Shiri Bibas e seus filhos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Yarden relembrou as características de seus dois filhos pequenos, Kfir e Ariel, de oito meses e quatro anos, respectivamente, quando foram sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e que, junto com Shiri, lhe deram uma "família perfeita", disse no início do funeral privado em um cemitério perto do Kibutz Nir Oz.