Após o grande apagão, Chile busca 'ter um dia normal'

"O estado de exceção devido à catástrofe está suspenso a partir deste momento" (08h25, mesmo horário em Brasília), declarou a ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá.

Os chilenos retornam a um "dia normal" nesta quarta-feira (26) após o grande apagão que atingiu o país e após o levantamento do estado de exceção, declarado para lidar com a emergência e que permitiu a imposição de um toque de recolher.

A alta funcionária disse que "as decisões (...) sobre o toque de recolher também não têm efeito", então "hoje devemos ter um dia normal".

Em pleno verão, 95% dos 20 milhões de cidadãos do Chile sofreram uma interrupção incomum do serviço na tarde de terça-feira, que mergulhou o país no caos e na confusão.

O apagão, que começou às 15h16, afetou uma vasta área que se estende da região de Arica e Parinacota (norte) até a região de Los Lagos (sul).

Em resposta à emergência, o governo declarou estado de exceção e impôs um toque de recolher das 22h00 de terça-feira às 6h00 desta quarta.