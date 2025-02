Vídeo falso de Trump chupando os dedos dos pés de Musk gera investigação

Um vídeo gerado por inteligência artificial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chupando os pés do bilionário Elon Musk foi exibido dentro da sede de um departamento do governo dos EUA, o que levou a uma investigação, disse um porta-voz.

O vídeo foi "brevemente" exibido nas telas do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA na segunda-feira, informou o The New York Times.