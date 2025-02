Um terço da equipe de comissão de cortes de Musk pede demissão

Vinte e um membros do chamado Departamento de Eficiência Governamental (Doge) enviaram uma carta à chefe de gabinete da Casa Branca, Susan Wiles, à qual a AFP teve acesso nesta terça-feira (25).

"Juramos servir o povo americano e manter o nosso juramento à Constituição (...) No entanto, ficou claro que não podemos mais honrar esses compromissos", diz o texto.

Os funcionários trabalhavam inicialmente para o Serviço Digital dos Estados Unidos, que se transformou no Doge depois que o presidente Donald Trump assumiu o cargo e colocou para comandá-lo Elon Musk, que conta com um pequeno grupo de funcionários leais para cortar drasticamente os gastos federais.

Embora Musk não seja o administrador formal do Doge, o empresário dirige as operações e vai participar na próxima sexta-feira da primeira reunião de gabinete do segundo mandato de Trump.

Musk não tem um cargo ministerial nem autoridade formal para tomar decisões, e sim o status de "funcionário governamental especial" e "principal assessor do presidente". Segundo ele, os funcionários que pediram demissão eram "remanescentes políticos" que trabalhavam remotamente e que se recusaram a retornar ao trabalho presidencial, como ordenou Trump. "Seriam demitidos se não tivessem pedido demissão", afirmou.