Semana de Moda de Milão começa em meio à crise do setor de luxo

A Semana de Moda de Milão, que começa nesta terça-feira (25), tentará reavivar um mercado em baixa com as novas coleções femininas outono/inverno 2025-2026, em um contexto de crise no setor de luxo.

A grande festa começará à noite com a Gucci, símbolo desta recessão: seu proprietário, o grupo de luxo francês Kering, anunciou há 15 dias que seus lucros cairiam em 2024, afetados pela queda drástica de 23% nas vendas de sua principal marca, que enfrenta dificuldades há vários anos.