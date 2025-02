Reino Unido elevará seu gasto em defesa para 2,5% do PIB até 2027

O primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, anunciou no Parlamento nesta terça-feira (25) que seu país aumentará seus gastos com defesa para 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2027, em comparação com os atuais 2,3%, para enfrentar os novos desafios de segurança na Europa.

“Este governo dará início ao maior aumento sustentado nos gastos com defesa desde o fim da Guerra Fria. Cumpriremos nosso compromisso de gastar 2,5% do PIB em defesa. Faremos isso até 2027 e o manteremos até o fim desta legislatura”, anunciou Starmer na Câmara dos Comuns.