O arsenal de sonhos frustrados dos soldados ucranianos

Autor Léa DAUPLE com Maryke VERMAAK e Kseniia TOMCHYK

Três anos após o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, a AFP conversa com vários soldados sobre as esperanças que foram frustradas pelo conflito.

“Se não fosse pelo exército, eu teria começado uma família”, diz o soldado com um sorriso sincero, originário do oeste da Ucrânia.

Mikola era motorista antes de ser mobilizado em 2023 e adotar o nome de guerra Moroz. No exército, ele ainda está atrás do volante, mas agora dirigindo veículos militares para evacuar soldados ou entregar material para a frente de batalha, diz o homem de 30 anos.

Embora acredite que “o amor é necessário”, ter filhos no meio de uma guerra é “um pouco assustador”, ele admite. Só quando a guerra terminar é que “começaremos a viver”.

“Mas se não houvesse guerra, eu teria uma família, filhos, uma casa, uma vida feliz e pacífica e um negócio”, enumera ela. “Como dizemos na Ucrânia, pão com manteiga e caviar por cima.”

Ela está no exército desde 2018. Para ela, assim como para muitos ucranianos, a guerra não começou há três anos, mas em 2014, quando Moscou anexou a península da Crimeia e armou separatistas pró-russos no leste do país.

Alina não vê um fim à vista para o conflito e agora está treinando para se tornar uma franco-atiradora, uma função mais perigosa raramente desempenhada por mulheres.