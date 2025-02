No cobiçado Extremo Norte, Canadá reforça posição para não perder terreno

"Os olhos de todo o mundo estão voltados hoje para o Norte". Nas mãos do general de brigada canadense Daniel Rivière há um mapa redondo centrado no Ártico. Antes considerado um simples deserto gelado, essa região agora é vista como uma nova fronteira. Com o derretimento do gelo, as apostas geopolíticas, econômicas e estratégicas se intensificam, e há muitos atores envolvidos – Rússia, Estados Unidos, China –, explica o homem que comanda a Força-Tarefa Conjunta no Extremo Norte canadense.

É vital que o Canadá não fique para trás, afirma Rivière, porque "a Passagem do Noroeste vai se tornar uma artéria comercial de primeira ordem" e, além disso, há "a mudança climática, o maior perigo no momento". Estão em jogo o acesso ao petróleo, ao gás e aos minerais, bem como aos recursos pesqueiros. O governo canadense estuda o envio de novos navios patrulha e destróieres, quebra-gelos e submarinos capazes de operar sob as calotas polares, além de um maior uso de aviões e drones.

Todo esse equipamento caro precisa ser adaptado a condições extremas. Nos enormes hangares de Yellowknife, logo abaixo do Círculo Polar Ártico, onde fica a base geral do Exército canadense para o Extremo Norte, há aviões capazes de pousar em um lago congelado, equipamentos projetados para filtrar a água salgada da camada de gelo e tendas especialmente desenvolvidas para temperaturas de -50ºC. "Nossos exercícios servem para afirmar a soberania de nossas fronteiras e de nosso território, e também para transportar recursos", explica à AFP Marlon Mongeon enquanto pilota um Twin Otter, um avião usado para transportar material.

Abaixo, grandes extensões de neve até onde a vista alcança, pouca presença humana, muitas florestas e lagos congelados. - "Os olhos e ouvidos do Canadá" - Para vigiar essa área, o governo, que conta apenas com um punhado de bases militares, também recorre a um modelo único: os Rangers canadenses.

Alguns defendem o aumento de seu número. Apelidados de "os olhos e ouvidos do Canadá no Norte", esses grupos de reservistas estão espalhados pelo Ártico em comunidades remotas e atuam como pontos de apoio ao exército. Sua missão: vigiar mais de 4 milhões de quilômetros quadrados e compartilhar os conhecimentos sobre a sobrevivência nessa região inóspita. Eles patrulham as áreas mais remotas do país desde o início da Guerra Fria, no final dos anos 1940, quando os militares perceberam que o Ártico era um ponto de acesso vulnerável.