Israel ataca alvos militares no sul da Síria

O Exército israelense indicou, nesta terça-feira (25), que havia bombardeado postos militares no sul da Síria, onde havia centros de comando e paióis de armas.

"A presença de forças e ativos militares na parte sul da Síria representa uma ameaça aos cidadãos de Israel", disse o Exército israelense ao informar sobre seus bombardeios contra "centros de comando e múltiplos lugares com armas".

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) assinalou que um dos bombardeios provocou pelo menos duas mortes nos quartéis de uma unidade militar a sudoeste de Damasco.

Segundo essa organização que monitora a guerra na Síria, outro bombardeio atingiu Tell al-Hara, um ponto culminante estratégico com vista para grande parte do norte de Israel e das Colinas Golã ocupadas.

No domingo, Netanyahu reivindicou a completa desmilitarização do sul da Síria, agora controlada pelo grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), à frente da coalizão rebelde que derrubou em dezembro o governo de Bashar al Assad.