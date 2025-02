F1 esquenta os motores com testes de pré-temporada no Bahrein

O circo da Fórmula 1 será armado pela primeira vez em 2025 nesta quarta-feira (26), quando as dez equipes e os 20 pilotos do grid iniciam os testes de pré-temporada no Bahrein, com a estreia de Lewis Hamilton pela Ferrari como grande atração.

Uma semana depois da cerimônia de apresentação organizada em Londres, o ambiente não será festivo no padoque do circuito de Sakhir, onde as escuderias colocarão as cartas na mesa a duas semanas do Grande Prêmio da Austrália, o primeiro dos 24 programados para a temporada.