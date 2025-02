Emirados Árabes apostam na IA para acabar com seca persistente

Nos salões de mármore de um hotel de luxo, especialistas em inteligência artificial esboçam soluções modernas para um problema antigo: como fazer chover nos Emirados Árabes Unidos, uma nação rica em um dos maiores desertos do mundo. Esse país do Golfo gastou décadas de trabalho e milhões de dólares tentando mitigar seu clima seco, hostil e terrivelmente quente, o que, no entanto, não impediu o crescimento de uma população predominantemente de expatriados.

Uma dessas iniciativas é um sistema de IA para aprimorar a semeadura de nuvens, uma técnica que usa aeronaves para jogar sal e outros produtos químicos nas nuvens para aumentar as chuvas. O sistema “está quase pronto”, diz Luca Delle Monache, vice-diretor do Western Center for Weather and Water Extremes (CW3E) da Universidade da Califórnia em San Diego. "Estamos fazendo os retoques finais", acrescenta.

O cientista reconhece que a IA não é uma "solução milagrosa" para os Emirados Árabes Unidos. A semeadura de nuvens aumenta o tamanho das gotículas presentes nas nuvens, que então cairão como chuva. Estima-se que isso aumente a precipitação em 10-15%, explica ele. No entanto, isso só é possível com um tipo específico de nuvens e, se o processo não for feito corretamente, pode ter efeito contrário e impedir a chuva.

"Deve ser feito no momento e no lugar adequado. Por isso usamos inteligência artifical", aponta o especialista. - Aplausos à chuva - O projeto de três anos, financiado com US$ 1,5 milhão (8,5 milhões de reais na cotação atual) dos Emirados Árabes Unidos, alimenta dados meteorológicos, de satélite e de radar em um algoritmo que prevê onde se formarão nuvens semeáveis nas próximas seis horas.

Atualmente, um grupo de especialistas que estuda imagens de satélite é responsável por dirigir as centenas de voos de semeadura de nuvens que decolam todos os anos no país. Com apenas cerca de 100 milímetros de precipitação anual, os quase dez milhões de habitantes dos Emirados Árabes Unidos dependem principalmente de água dessalinizada, canalizada de usinas que produzem 14% do total mundial, segundo dados oficiais. A população é 90% estrangeira e aumentou quase 30 vezes desde que o país foi fundado em 1971. Os habitantes estão concentrados em grandes cidades, como Dubai, Abu Dhabi e Sharjah, paraísos litorâneos no vasto deserto da Arábia.