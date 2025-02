Chile enfrenta apagão incomum e metrô de Santiago é evacuado

Em meio ao verão no hemisfério sul, o Chile enfrenta nesta terça-feira, 25, um incomum apagão de grandes proporções que forçou a evacuação do metrô da capital Santiago, informaram autoridades e testemunhas, em meio a uma confusão generalizada entre a população.

"De acordo com os primeiros informes, o corte se estenderia da região de Arica e Parinacota (norte) até a região de Los Lagos (sul)", declarou a equipe de comunicação do Senapred à AFP.

Com cerca de 20 milhões de habitantes e uma das melhores redes de energia da região, o Chile enfrenta o seu pior apagão em 15 anos. As autoridades ainda não identificaram as possíveis causas do incidente.

Em Santiago, centenas de pessoas tiveram que ser retiradas do metrô. Diante das aglomerações, o restante do sistema público parecia ter colapsado.

"Fomos autorizados a sair do trabalho por causa do corte de luz, mas agora não sei como voltar para casa porque todos os ônibus estão lotados", disse à AFP María Angélica Román, uma trabalhadora de 45 anos.