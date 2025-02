Cannes, da 4ª divisão, avança às semifinais da Copa da França

O Cannes, clube do National 2 (da quarta divisão francesa), se classificou nesta terça-feira (25) para as semifinais da Copa da França ao vencer o Guingamp (da 2ª divisão) por 3 a 1.

Revelação desta edição da 'Coupe' junto com o Saint-Brieuc, que enfrenta o Paris Saint-Germain na quarta-feira, o Cannes surpreendeu o quinto colocado da Ligue 2 diante de sua torcida no estádio Pierre-de-Coubertin com gols de Chafik Abbas (23'), Cédric Gonçalves (30') e Julien Domingues (69').