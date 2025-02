Vencedor, Friedrich Merz quer compor novo governo até a Páscoa

Governo do social-democrata Olaf Scholz chega ao fim na Alemanha com vitória da oposição conservadora liderada por Friederich Merz, da aliança CDU/CSU.Os eleitores alemães foram às urnas neste domingo (23/02) para escolher quem vai liderar o país após a desintegração da coalizão de governo do chanceler federal Olaf Scholz em novembro e a convocação de eleições antecipadas. Resultados preliminares dão vitória à aliança conservadora de oposição União Democrata Cristã (CDU)/União Social Cristã (CSU), liderada por Friedrich Merz, provável futuro chanceler do país. Mas Merz, que dependerá de alianças com outros partidos, não deve ter uma tarefa fácil pela frente: a perspectiva é de um Bundestag (Parlamento) fragmentado e negociações para a formação de um novo governo que podem se arrastar por semanas. O resultado significa também uma derrota histórica para o Partido Social Democrata (SPD) de Scholz e para o Partido Liberal Democrático (FDP), ex-parceiro de coalizão que ficou de fora do Parlamento. Também parceiros de coalizão de Scholz, os Verdes também devem perder alguns mandatos. Já a ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) quase dobrou seu eleitorado e será a segunda maior bancada no Parlamento. O partido A Esquerda conseguiu reverter sua trajetória de declínio nas pesquisas e garantiu bancada minoritária no Parlamento. A sigla populista de esquerda BSW, dissidência do A Esquerda, também ficará sem mandato no Bundestag. A campanha foi dominada por temas como a estagnação econômica do país, imigração, a continuidade da guerra na Ucrânia e a influência no pleito de atores externos no pleito como o bilionário Elon Musk e o vice-presidente americano J.D. Vance, que manifestaram simpatia pela AfD. Leia um resumo das eleições alemãs aqui.

Nova sigla de esquerda "antiwoke" fracassa na eleição alemã Após horas de suspense, a contagem de votos nas eleições na Alemanha indicou que a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW, na sigla em alemão), uma legenda populista de esquerda formada em 2024, não conseguiu superar a cláusula de barreira de 5% para entrar no Parlamento alemão (Bundestag). A derrota ocorreu por pouco: o partido conquistou 4,972% dos votos de legenda, ficando abaixo da cláusula de barreira por meros 13 mil votos de legenda. A BSW também não elegeu nenhum deputado por voto direto – pelo menos três teriam sido suficientes para contornar a cláusula de 5%. Assim, a legenda, que leva o nome da sua fundadora, não deverá contar com uma bancada de deputados na próxima legislatura do Bundestag. A BSW era monitorada com atenção porque uma eventual entrada da sigla poderia dificultar ainda mais a formação da próxima legislatura ao contribuir para a fragmentação do Parlamento. AfD lidera votação em todos os cinco estados do leste da Alemanha O partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) deve se firmar como a segunda maior força política nesta eleição, atrás dos conservadores do bloco CDU/CSU. Segundo projeções, a AfD deve receber pouco mais de 20% dos votos, contra 28,5% do bloco conservador. Mas, se dependesse somente dos eleitores do leste alemão, a legenda terminaria o pleito em primeiro lugar. Na contagem do voto de legenda, a AfD aparece à frente de todos os seus concorrentes nos cinco estados do leste alemão. Na Turíngia, um dos principais redutos eleitorais da legenda, a AfD recebeu 38,6% dos votos na contagem final, de acordo com a comissão eleitoral estadual. Na Saxônia, a AfD aparece com 40,1% após o término da contagem em 414 dos 420 distritos eleitorais. A AfD também estava na liderança nos estados de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Brandemburgo e Saxônia-Anhalt – mas a contagem ainda não foi completada. Na Turíngia, na Saxônia e na Saxônia-Anhalt, diretórios locais da AfD são oficialmente classificados como “extremistas" por órgãos locais de inteligência, que monitoram de perto as atividades de seus membros. Na antiga Berlim Oriental, porém, o partido A Esquerda é o preferido do eleitorado. jps/ra (ots) Vencedor, Friedrich Merz quer compor novo governo até Páscoa Líder da aliança vencedora União Democrata Cristã (CDU)/União Social Cristã (CSU) e provável novo chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz disse querer formar um novo governo até a Páscoa, em 20 abril. Na Alemanha, os eleitores não votam diretamente nos candidatos a chanceler, mas em seus partidos. Para conseguir liderar um governo estável, um pretendente a chanceler federal precisa garantir mais de 50% dos votos no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão. Caso nenhum partido obtenha essa marca sozinho, é necessária a formação de uma aliança. Normalmente, a iniciativa para liderar a costura de uma coalizão de governo e propor quem será o novo chanceler federal cabe à legenda que conquistar mais cadeiras no Parlamento. Merz já afirmou diversas vezes descartar uma coalizão com a sigla de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), isolada no Bundestag por um "cordão sanitário", o que torna uma participação da legenda no próximo governo altamente improvável. Mas diante da perspectiva de um parlamento fragmentado, a formação de uma coalizão não deve ser tarefa fácil. Olhos estão voltados para desempenho de novo partido de esquerda "antiwoke" A eleição deste domingo também marcou a estreia em eleições federais da Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), legenda populista de esquerda formada em 2024 que leva o nome da sua fundadora. Nas primeiras projeções da noite de domingo, o partido de Wagenknecht aparecia abaixo dos 5%, com 4,9% dos votos, ainda insuficientes para garantir uma bancada no Bundestag. Pelas regras da eleição alemã, partidos precisam de ao menos 5% dos votos ou eleger ao menos três deputados pelo voto direto nos distritos. Do contrário, seus votos são desprezados na formação do Parlamento. Caso a BSW entre no Bundestag, ela vai diminuir o espaço das legendas maiores e, com isso, dificultar a formação de uma coalizão de governo pelo conservador Friedrich Merz. Antes de lançar a BSW no ano passado, Wagenknecht era uma figura proeminente da legenda A Esquerda, mas vivia às turras com seus antigos correligionários por causa da sua oposição à imigração irregular e ao "identitarismo". Ao estrear em 2024 nas eleições europeias e três pleitos estaduais na Alemanha, a BSW se apresentou para o eleitorado com uma agenda heterodoxa: esquerdista em assuntos econômicos, porém mais próxima da ultradireita em questões como imigração e diversidade. Analistas chegaram a apontar que a nova legenda poderia tomar quase todo o espaço do partido A Esquerda, e pesquisas no final do ano passado sugeriram isso. No entanto, conforme a campanha avançou, a BSW foi perdendo fôlego, e acabou sendo superada pela velha agremiação de Wagenknecht. Trump comemora vitória de conservadores na Alemanha: "grande dia" O presidente americano, Donald Trump, comemorou via redes sociais a vitória dos conservadores na eleição alemã e atribuiu o resultado ao "cansaço" do povo alemão com uma agenda "sem senso comum, especialmente em energia e imigração". "Parece que o partido conservador na Alemanha ganhou a eleição", disse sobre o triunfo de União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU), bloco liderado por Friedrich Merz, cotado para ser o próximo chanceler federal. "Este é um grande dia para a Alemanha, e para os EUA sob a liderança de um cavalheiro chamado Donald J. Trump. Parabéns a todos — muito mais vitórias virão!!!", postou em sua rede social, a Truth Social. ra (ots) Confira o resultado das eleições por idade e gênero O eleitorado alemão é relativamente velho: 42,1% dos eleitores têm 60 ou mais anos. E é neste grupo que a aliança conservadora entre os partidos da União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU), que venceu a votação deste domingo (23/02), teve seu melhor desempenho, como mostra o gráfico abaixo. Logo atrás da CDU/CSU vem o Partido Social Democrata (SPD), do chanceler federal Olaf Scholz, que no cômputo geral amargou o terceiro lugar. Já a AfD performa melhor entre os eleitores até 44 anos. No outro espectro do campo político, o partido A Esquerda, que renasceu nas urnas após ter sua morte política quase dada como certa, lidera entre os eleitores até 24 anos. Em termos de gênero, as diferenças entre o eleitorado masculino e feminino ficam evidentes principalmente no voto para a AfD, mais de 50% maior entre homens. Eleitorado pune Verdes e liberais, que formaram coalizão de Scholz O Partido Social Democrata (SPD) do chanceler federal Olaf Scholz não foi a única legenda castigada nas urnas neste domingo (23/02). Segundo as primeiras projeções, também os Verdes e o Partido Liberal Democrático (FDP), que fizeram parte da coalizão de governo nos últimos três anos, perderam eleitores. Em meio a um cenário de crise econômica, alta nos preços de energia e tensões geopolíticas, os Verdes devem encolher alguns pontos percentuais, mas se manter em torno dos 12%. O resultado interrompe a trajetória de crescimento que o partido ambientalista – um dos principais alvos de críticas da ultradireita – teve na última década. No caso do FDP, a legenda pró-mercado que rompeu com Scholz em novembro do ano passado deve perder mais da metade do seu eleitorado em relação a 2021. E, com menos de 5% dos votos, arrisca até mesmo sair do Parlamento caso não consiga garantir a eleição de ao menos três deputados por mandato direto. Essa seria apenas a segunda vez que isso ocorre na trajetória de 76 anos do partido – a última havia sido no pleito de 2013. A saída do FDP da coalizão de governo de Scholz deixou o social-democrata sem maioria para governar e levou à antecipação das eleições. Oficialmente, o FDP justificou o rompimento alegando discordar da administração do Orçamento. Reportagens divulgadas na imprensa alemã, contudo, sugerem que a saída teria sido cálculo eleitoral. Leia mais. Partido de esquerda alemão renasce nas urnas Ao conquistar 8,6% dos votos na eleição alemã, segundo resultados preliminares, o partido A Esquerda (Die Linke) foi um dos poucos a registrar crescimento entre o eleitorado em relação ao último pleito, em 2021. Apesar de aparecer em quinto lugar na disputa, o partido celebra o resultado: ao superar a cláusula de barreira de 5%, conseguiu evitar o destino das legendas nanicas, que são excluídas do Parlamento. Mais do que isso: os esquerdistas reverteram o declínio dos últimos anos, agravados pela perda de diversos deputados que se juntaram a uma nova agremiação concorrente, a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW, na sigla em alemão), que leva o nome de sua fundadora. O A Esquerda foi formado em 2007 por remanescentes do antigo partido comunista da Alemanha Oriental e uma ala dissidente do Partido Social Democrata (SPD). Uma das sensações da campanha da legenda foi a deputada federal Heidi Reichinnek, de 36 anos, que liderou uma nova ofensiva do partido num campo que até então não era tão explorado: as redes sociais. Na campanha eleitoral, o partido também optou por priorizar questões que preocupam muitos cidadãos, especialmente os jovens, e que, em meio ao debate sobre a imigração, foram deixadas de lado por outros concorrentes: moradia e custo de vida. Leia mais. Simule as possíveis coalizões de novo governo na Alemanha Na Alemanha, os eleitores não votam diretamente nos candidatos a chanceler, mas em seus partidos. Para conseguir liderar um governo estável, um pretendente a chanceler federal precisa garantir mais de 50% dos votos no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão. Caso nenhum partido obtenha essa marca sozinho, é necessária a formação de uma aliança. Normalmente, a iniciativa para liderar a costura de uma coalizão de governo e propor quem será o novo chanceler federal cabe à legenda que conquistar mais cadeiras no Parlamento. Entretanto, não é inédito que um candidato conquiste a chancelaria sem que seu partido tenha terminado em primeiro lugar nas eleições. Isso já ocorreu nos pleitos de 1969, 1976 e 1980 na antiga Alemanha Ocidental. Todos os partidos atualmente com bancadas no Bundestag descartam categoricamente uma cooperação com a ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), o que torna uma participação da legenda no próximo governo altamente improvável. Participação do eleitorado é a maior desde a reunificação A eleição antecipada da Alemanha neste domingo (23/02) teve participação recorde do eleitorado: 84%, algo não visto desde a reunificação da Alemanha em 1990, segundo estimativa da emissora pública ARD. Na eleição anterior, em 2021, esse índice foi de 76,4% – praticamente um em cada quatro eleitores havia deixado de votar. A economia alemã tem sofrido desde a pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022. A isso somou-se uma campanha dominada por temas como a imigração e as incertezas sobre o futuro do país em meio a tensões geopolíticas. ra (ots) Social-democratas sofrem derrota histórica na Alemanha A impopularidade recorde do chanceler federal Olaf Scholz se traduziu em uma derrota histórica nas urnas neste domingo (23/02) de eleições antecipadas na Alemanha, que decidiram a nova formação do Parlamento (Bundestag). Com cerca de 16% dos votos segundo os resultados preliminares, o Partido Social Democrata (SPD, na sigla em alemão) de Scholz teve quase 10 pontos percentuais a menos que na última eleição, em 2021, amargando o terceiro lugar. O partido centenário só teve desempenho pior em seus primeiros anos de existência, entre a década de 1870 e 1880, na época do Império Alemão. A última vez que o SPD havia ficado abaixo da marca dos 20% foi no pleito de 1933, quando os nazistas já estavam no poder, numa campanha marcada por intimidação do eleitorado e violência política. Superado pelos seus tradicionais rivais da aliança conservadora União Democrata Cristã (CDU)/União Social Cristã (CSU) e pelos ultradireitistas da Alternativa para a Alemanha (AfD), Scholz deverá ceder o cargo ao conservador Friedrich Merz. A passagem de bastão no governo, porém, pode se arrastar, já que a CDU não ganhou por maioria absoluta e terá que negociar a formação de uma coalizão com outros partidos para garantir um governo estável. Até lá, Scholz deve permanecer como chanceler interino. Após a divulgação dos primeiros resultados, o secretário-geral do SPD parabenizou os conservadores, admitindo uma "derrota histórica" para seu partido. "Esta é uma derrota histórica, uma noite realmente amarga", disse Matthias Miersch à emissora pública ARD. Já Scholz falou de um "resultado eleitoral amargo". Ultradireita se torna segunda maior força da política alemã Após uma campanha eleitoral dominada por temas como imigração e crise econômica, o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) deve se firmar como a segunda maior força do Parlamento alemão (Bundestag). Nas eleições federais antecipadas deste domingo (23/02), o partido quase dobrou sua votação em relação ao pleito de 2021, obtendo 19,9% dos votos, segundo resultados preliminares. Se a porcentagem se confirmar, serão quase 10 pontos percentuais a mais do que na eleição anterior. Além de crescer, a sigla também ultrapassou legendas tradicionais como o Partido Social Democrata (SPD) e os Verdes, as duas siglas que compõem o atual governo de coalizão liderado pelo chanceler federal Olaf Scholz, que sofre com impopularidade. Os ultradireitistas ficaram apenas atrás da União Democrata Cristã (CDU), a legenda chefiada pelo deputado Friedrich Merz, que deve liderar o próximo governo. Castigado nas urnas pelo eleitorado, o SPD sofreu uma derrota histórica e caiu para o terceiro lugar entre as futuras bancadas. Nesta eleição federal, a AfD indicou como candidata a chanceler uma das colíderes da legenda, a deputada Alice Weidel. Após a divulgação dos primeiros números neste domingo, Weidel celebrou o resultado. "Somos o único partido a dobrar em relação à última eleição - o dobro!", disse Weidel a apoiadores na sede do partido em Berlim. Na verdade, porém, o partido A Esquerda também conseguiu quase dobrar sua votação em relação a 2021 – embora, com 8,5%, sua bancada seja bem menor. "Resta ver o que acontecerá nas próximas semanas", disse Weidel, referindo-se às negociações que devem ocorrer agora para formar um governo de coalizão, e apelando a Merz. O conservador, porém, enfatizou diversas ao longo da campanha sua recusa em se aliar à ultradireita. Outros partidos tradicionais também se recusam a formar coalizão com a AfD. "Se a CDU cometer fraude eleitoral contra a AfD, copiando nosso programa e depois entrando em uma coalizão com a esquerda, haverá novas eleições mais rápido do que se pode imaginar. Nós ultrapassaremos a CDU e esse é o nosso objetivo", disse Weidel. Após 3 anos de Scholz na Alemanha, conservadores da CDU voltam ao poder Pesquisas de boca de urna apontam que a aliança conservadora União Democrata Cristã (CDU)/União Social Cristã (CSU), liderada por Friedrich Merz, foi a mais votada do pleito, com 29% dos votos. Com isso, Merz deve ocupar o posto de chanceler federal e substituir o impopular social-democrata Olaf Scholz na chefia do governo alemão. "A esquerda acabou. Não há mais maioria de esquerda e não há mais política de esquerda na Alemanha", disse Merz no sábado (22/02) em uma cervejaria em Munique, durante o comício que fechou sua campanha. Apesar de ter superado o Partido Social Democrata (SPD) de Scholz, a CDU/CSU não assegurou maioria entre as 630 cadeiras no Bundestag. Assim, a legenda ainda terá que costurar alianças com outras siglas para solidificar a ascensão de Merz ao posto e garantir a formação de um governo estável, um processo que pode se arrastar por semanas. Até lá, Scholz deve permanecer no posto interinamente. E o processo pode se complicar dependendo da quantidade de legendas que podem formar bancadas no Parlamento, quando a contagem final for confirmada. A CDU/CSU cresceu cinco pontos percentuais em relação ao pleito de 2021, quando foram superados pelo SPD. O resultado, porém, continua abaixo das marcas obtidas pelo partido sob a liderança da ex-chanceler Angela Merkel nos pleitos entre 2005 e 2017. Por isso, mesmo com a vitória, o clima na CDU está longe da euforia. O desempenho da sigla, se confirmado, ficou muito aquém das expectativas. A competição com o partido de ultradireita Alternativa pela Alemanha (AfD) pelo eleitorado – explícita nas promessas de políticas mais duras de controle da imigração irregular – não parece ter dado certo. Pelo contrário: aparentemente, ajudou a mobilizar o eleitorado de esquerda. Por enquanto, a governabilidade para os conservadores permanece uma incógnita. Para conseguir liderar um governo estável, um pretendente a chanceler federal precisa garantir mais de 50% dos votos no Bundestag. Como nenhum partido obteve essa marca sozinho, vai entrar em cena a costura de alianças . Na Alemanha, os eleitores não votam diretamente nos candidatos a chanceler, mas em seus partidos e em candidatos a deputado pelas legendas. Normalmente, cabe à legenda que conquistar mais cadeiras no Bundestag e/ou que tiver mais chances de liderar a costura de uma coalizão com mais de 50% das cadeiras encabeçar o governo – e consequentemente escolher o chanceler federal. Continue lendo aqui. ra (DW) Como deve ficar o Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão