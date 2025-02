Reino Unido anuncia mais de 100 sanções contra a Rússia e seus apoiadores

“A ação de hoje, a mais significativa em quase três anos, enfatiza o compromisso do Reino Unido com a Ucrânia”, disse o ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, na declaração que anunciou as sanções.

O governo britânico anunciou nesta segunda-feira (24) um total de 107 novas sanções contra indivíduos e entidades da Rússia e de outros países, incluindo a China e a Coreia do Norte, acusados de “continuar a apoiar a invasão” da Ucrânia.

“Cada rota de suprimento militar interrompida, cada rublo bloqueado e cada colaborador da agressão do (presidente russo Vladimir) Putin exposto é um passo em direção a uma paz justa e duradoura”, acrescentou David Lammy na declaração.

Entre as entidades sancionadas, anunciadas no terceiro aniversário do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, estão empresas que produzem equipamentos, especialmente eletrônicos, usados pelas Forças Armadas russas.

Essas empresas estão sediadas em países como Turquia, Tailândia, Índia e China, de acordo com o texto do Ministério das Relações Exteriores britânico.

O governo britânico também sanciona o ministro da Defesa da Coreia do Norte, No Kwang Chol, e outros generais norte-coreanos como responsáveis pelo envio de “mais de 11 mil” soldados para lutar ao lado do Exército russo.