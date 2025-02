Escassez de medicamentos na Colômbia é sintoma de um sistema de saúde em crise

Nataly Ahumada busca desesperadamente por medicamentos na Colômbia para seu filho com deficiências múltiplas e uma doença que causa ataques epilépticos diários. Os remédios demoram meses a chegar devido à escassez mundial agravada por um sistema de saúde em crise.

Esta é uma batalha diária para ela e numerosos pacientes que estão há meses reivindicando seus remédios. O “acesso à saúde” é a maior preocupação dos colombianos, de acordo com uma pesquisa recente da Guarumo e da Ecoanalítica.

Desde a sua chegada ao poder em 2022, o presidente Gustavo Petro batalha para reformar o serviço de saúde em crise, no entanto, o Congresso freou esta e a maioria das iniciativas do primeiro governo de esquerda da Colômbia.

A crise nasceu da escassez de suprimentos globais resultante da pandemia e foi exacerbada em um país com um sistema de saúde subfinanciado que não tem condições de comprá-los.

- De farmácia em farmácia -

Antes do governo de Petro, as associações médicas já alertavam para a falta de medicamentos no país.

Na Colômbia, existem entidades privadas (EPS) que atuam como intermediárias entre o Estado e os hospitais para controlar seu orçamento.