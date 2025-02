Líder do Hezbollah promete continuar a luta contra Israel

O líder do movimento islamista libanês Hezbollah prometeu, neste domingo (23), continuar a luta contra Israel, durante o funeral, em Beirute, de seu antecessor Hassan Nasrallah, morto em um bombardeio israelense. Milhares de participantes vestidos de preto se reuniram no grande estádio da Cidade Esportiva, na periferia sul da capital libanesa, e renovaram sua lealdade ao movimento pró-iraniano, enfraquecido pela recente guerra com o Exército israelense.

"Nasrallah, permanecemos fiéis à promessa", repetiam os participantes, com o punho erguido, lançando flores aos caixões e agitando as bandeiras amarelas do Hezbollah. Nasrallah "segue vivo em nós", declarou Naim Qasem em um discurso transmitido ao vivo pela televisão e por telões gigantes. "Seguiremos neste caminho", acrescentou, enquanto aviões israelenses sobrevoavam Beirute a uma baixa altitude e realizavam ataques no sul e no leste do país.

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, declarou que tais sobrevoos constituíam uma "mensagem clara" para "qualquer um que ameace destruir Israel". "A resistência" contra Israel "não terminou", insistiu Qasem, que advertiu que seu partido não aceitará que os Estados Unidos "controlem o Líbano", onde um novo presidente e governo contam com o apoio de Washington. As arquibancadas e o gramado da Cidade Esportiva, que tem capacidade para 78.000 pessoas, estavam lotados, segundo jornalistas da AFP no local.

Nas ruas adjacentes, onde havia 35.000 assentos reservados para homens e 25.000 para mulheres, os apoiadores do Hezbollah também se aglomeravam em frente aos telões gigantes. - "Heróis" da resistência - Nasrallah, que comandou o Hezbollah por 32 anos, morreu no dia 27 de setembro em um bombardeio israelense na periferia sul da capital libanesa, região que é um reduto da milícia xiita.

Seu primo Hashem Safieddine teve o mesmo fim em outubro, após ter sido designado para sucedê-lo. O Hezbollah aguardou a retirada quase completa do Exército israelense do sul do Líbano, no dia 18 de fevereiro, para organizar sua primeira mobilização popular desde o fim da guerra. A força aérea israelense realizou neste domingo vários bombardeios no sul e leste do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor desde o dia 27 de novembro. Israel afirmou que havia atacado lançadores de foguetes que representavam uma "ameaça iminente".