Trump quer que Musk seja 'mais agressivo' nas reformas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste sábado (22), que gostaria que seu assessor, o bilionário Elon Musk, fosse "mais agressivo" na implementação de sua agenda de reformas para reduzir os gastos do governo federal.

Trump colocou o megaempresário de tecnologia no comando do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), com a tarefa de diminuir os gastos públicos e combater uma suposta corrupção.