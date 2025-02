Mirra Andreeva, de 17 anos, se torna em Dubai a campeã mais jovem de um WTA 1000

Andreeva, que venceu a adversária por 7-6 (7/1) e 6-1 e subirá ao 9º lugar no ranking mundial, é a primeira jogadora de 17 anos a entrar no top-10 desde a tcheca Nicole Vaidisova em 2007.

A tenista adolescente russa de 17 anos e 299 dias, Mirra Andreeva, se tornou neste sábado (22) a mais jovem campeã de um WTA 1000 ao derrotar a dinamarquesa Clara Tauson (38ª) na final do torneio de Dubai.

Criada em 2009, esta categoria reúne os dez torneios de maior prestígio do tênis feminino depois dos quatro do Grand Slam (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).