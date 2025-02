Alemanha em clima de tensão na véspera de eleições cruciais para a Europa

A Alemanha vive neste sábado (22) o último dia de campanha antes das eleições gerais cruciais para a União Europeia (UE), nas quais a oposição conservadora é considerada favorita, apesar do resultado recorde previsto para a extrema direita. O resultado das eleições será acompanhado ao redor do planeta, no momento em que a Alemanha e a Europa continuam digerindo os anúncios do novo governo dos Estados Unidos sobre a Ucrânia e as tarifas.

Um turista espanhol ficou gravemente ferido na noite de sexta-feira em um ataque diante do Memorial do Holocausto em Berlim. Um suspeito sírio de 19 anos foi detido no local e as autoridades afirmaram neste sábado, em um comunicado, que ele "teria planejado durante várias semanas matar judeus e foi neste contexto que teria escolhido o local" da ação. Durante a detenção, o suspeito "tinha em sua mochila um tapete de oração, um Alcorão, um papel com versos do Alcorão e a suposta arma do crime, o que sugere uma motivação religiosa", afirma um comunicado das forças de segurança. Além da questão da segurança, a maior economia da zona do euro também enfrenta uma recessão há dois anos e seu modelo industrial, que será uma das prioridades do próximo governo, está em plena crise.

O líder do partido conservador CDU/CSU, Friedrich Merz, é o favorito para suceder o atual chefe de Governo social-democrata, Olaf Scholz. Advogado empresarial, 69 anos, Merz precisará, no entanto, de uma votação expressiva para ter condições de negociar com força a próxima coalizão. - Interferências e desinformação -

As pesquisas mais recentes atribuem ao CDU/CSU um resultado próximo de 30%, o que significa que Merz precisará formar uma aliança com pelo menos outro partido para formar o governo. As negociações poderão durar várias semanas. Friedrich Merz descartou governar com o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que pode dobrar seu resultado na comparação com as últimas legislativas e alcançar quase 20% dos votos. "Estamos fundamentalmente divididos em vários pontos, em termos de política econômica e de política migratória", afirmou na sexta-feira o líder conservador, criticado durante a campanha por iniciar uma aproximação com a extrema direita.

Poucas vezes a Alemanha, em geral adepta dos compromissos, viu debates tão polarizados e impactados pelo cenário internacional. A onda expansiva das primeiras semanas do mandato do presidente americano, Donald Trump, sacudiu a campanha, marcada por interferências de Washington e desinformação russa. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o bilionário Elon Musk, conselheiro de Trump, apoiaram a AfD e aumentaram a visibilidade do partido de extrema direita.