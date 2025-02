Professores na Venezuela: aprender a viver com salário pequeno

Alimentação, remédios, seguro, aluguel? É impossível viver com o salário de um professor de 15 dólares (85 reais) por mês na Venezuela, um país com um sistema educacional em crise que enfrenta um déficit de 200.000 professores.

Já é difícil arcar com as despesas comuns, portanto, comprar roupas está fora de cogitação.

Mas uma loja de segunda mão aberta pelo sindicato dos professores permite que ela pense no assunto. Cerezo passeia pelas araras, entre calças e blusas.

Um vestido de náilon azul com bolinhas brancas lhe agrada; ela entra no provador e se vira em frente ao espelho para ver como ele se ajusta à sua silhueta. Ele custa 2 dólares (11 reais), que ela não tem no momento. Ela o esconde entre outras roupas para comprá-lo no dia seguinte.