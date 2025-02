Netanyahu promete que Hamas pagará caro poor 'violação cruel' da trégua em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta sexta-feira (21) que o Hamas pagará caro por sua "violação cruel" do cessar-fogo, após afirmar que um dos corpos entregues pelo movimento palestino não era, como anunciado, o da refém israelense de origem argentina Shiri Bibas. Em uma primeira reação, um dirigente do Hamas, que pediu anonimato, considerou "provável" que o corpo entregue, que supostamente correspondia ao de Shiri Bibas, "tenha sido misturado por engano com outros encontrados sob os escombros" em Gaza, e anunciou uma investigação.

Os quatro foram sequestrados durante o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. A crise pode colocar em risco o acordo de trégua na Faixa de Gaza, em vigor desde 19 de janeiro, após 15 meses de uma guerra devastadora iniciada pelo ataque de 7 de outubro. O braço armado do Hamas confirmou que, no sábado, libertará seis reféns em troca de prisioneiros palestinos com base no acordo.

As Brigadas Ezedin al Qasam afirmaram em um comunicado divulgado nesta sexta-feira que a libertação acontecerá segundo o planejado e envolverá, de acordo com uma lista publicada esta semana, Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hisham Al-Sayed e Avera Mengistu. Após o dia de luto de quinta-feira em Israel, Netanyahu afirmou que o quarto corpo não correspondia ao da mãe, Shiri Bibas, e sim ao de uma mulher de Gaza. "De uma maneira inimaginavelmente cínica, não devolveram Shiri com seus filhos, esses anjinhos, e em seu lugar colocaram o corpo de uma mulher de Gaza no caixão", afirmou o chefe de Governo.

"Vamos atuar com determinação para trazer Shiri para casa, ao lado de todos os nossos reféns - vivos e mortos - e garantir que o Hamas pague um preço elevado por esta violação cruel e maligna do acordo", declarou Netanyahu em um vídeo. O grupo palestino pediu a Israel que devolva o cadáver da mulher de Gaza e rejeitou as ameaças de Netanyahu. - "Assassinados no cativeiro" -

Os cadáveres dos reféns foram restituídos no âmbito da primeira fase do acordo de trégua em Gaza, negociado pelos mediadores Egito, Catar e Estados Unidos. "Com base nas informações disponíveis [...] Ariel e Kfir Bibas foram brutalmente assassinados em cativeiro em novembro de 2023 por terroristas palestinos", afirmou o porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, que também confirmou a identidade do refém falecido Oded Lifshitz. O Hamas anunciou em novembro de 2023 a morte de Shiri Bibas e de seus dois filhos em um bombardeio israelense em Gaza. Israel nunca confirmou o falecimento da mãe.