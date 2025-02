Moraes determina que Rumble nomeie representante legal no Brasil, sob pena de bloqueio

O Rumble deverá nomear um representante legal no Brasil nas próximas 24 horas sob pena de sofrer um bloqueio nacional, segundo uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que a plataforma de vídeos considerou "ilegal".

A decisão chega depois que o Rumble se juntou ao grupo Trump Media & Technology, a empresa de mídia do presidente americano Donald Trump, em uma ação contra o juiz brasileiro apresentada na quarta-feira perante um tribunal dos Estados Unidos por supostamente censurar vozes da direita nas redes sociais.