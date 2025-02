Líderes árabes se reúnem em Riade para discutir plano sobre Gaza

Embora exista um consenso incomum entre os países árabes para rejeitar a ideia do presidente americano, a questão de quem deve governar Gaza e como financiar a reconstrução após a guerra pode gerar divergências na reunião.

A Arábia Saudita organiza nesta sexta-feira (21) uma reunião de cúpula com oito líderes árabes para discutir um plano que responda à proposta de Donald Trump de colocar a Faixa de Gaza sob controle dos Estados Unidos e deslocar sua população para outros países.

Para reduzir as expectativas, a Arábia Saudita apresenta a cúpula como "uma reunião fraternal informal" dos líderes dos seis países do Golfo, além do Egito e da Jordânia.